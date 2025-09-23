В новокуйбышевской школе оборудовали кабинет труда

Кабинет труда для девочек оборудовали в школе № 8 в городе Новокуйбышевске при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Самарской области.
В мастерской полностью обновили мебель. Кроме того, там установили кухонные гарнитуры с варочной панелью и мойкой. Также для кабинета закупили новый холодильник, электрические плиты и духовые шкафы. Помимо этого, была приобретена мелкая бытовая техника: миксер, блендер, электрическая мясорубка, тостер, кухонные весы, чайник и микроволновая печь.
«Кабинет действительно оснастили по последнему слову техники. Теперь тут появилось все вплоть до тостера и мясорубки. Новая мебель, новый кухонный гарнитур. У детей загораются глаза, когда они заходят в кабинет. С таким оснащением и домой-то можно не ходить, все нужное — тут», — рассказала учитель труда Елена Карнова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.