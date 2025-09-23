В новокуйбышевской школе оборудовали кабинет труда

«Кабинет действительно оснастили по последнему слову техники. Теперь тут появилось все вплоть до тостера и мясорубки. Новая мебель, новый кухонный гарнитур. У детей загораются глаза, когда они заходят в кабинет. С таким оснащением и домой-то можно не ходить, все нужное — тут», — рассказала учитель труда Елена Карнова.