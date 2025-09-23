На улице Лермонтова в Иркутске обустроили променад

На участке улицы Лермонтова от Улан-Баторской до Академической вдоль тротуара установили 15 скамеек, пять парковых диванов, 20 урн и две опоры освещения. При обустройстве объекта выполнили бетонное основание, уложили плитку. Работы провели в рамках регионального проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия».
Помимо этого, в текущем году в округе реализованы еще три предложения горожан. На территории пяти детских садов в Юбилейном установили специализированные учебно-игровые комплексы «Автогородок», а в детском саду № 77 на бульваре Рябикова выполнили укладку асфальта с резинополом на спортивной площадке. Также отремонтирована автомобильная дорога в частном секторе на улице Аргунова, сообщает пресс-служба мэрии.
«Жители округа не первый год активно предлагают свои идеи по преображению отдельных пространств, голосуют и участвуют в их реализации. За последнее время появились новые места отдыха, приведены в порядок отдельные территории, обустроены зоны для занятий спортом. “Народные инициативы” объединяют горожан. Вместе мы выбираем те проекты, которые необходимы здесь и сейчас, совместно делаем наш район лучше», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
Напомним, в 2024-м по такой региональной программе в округе благоустроили территорию напротив Иркутского масложиркомбината на улице Доржи Банзарова и пешеходную зону на Герцена. Привели в порядок пространство в районе дома № 20б на бульваре Рябикова. В гимназии № 2 в Университетском модернизировали кабинеты иностранного языка.