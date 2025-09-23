Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Лермонтова в Иркутске обустроили променад

Иркутск, НИА-Байкал — На территории Свердловского округа в Иркутске завершили благоустройство пешеходной аллеи.

Источник: Мэрия Иркутска

На участке улицы Лермонтова от Улан-Баторской до Академической вдоль тротуара установили 15 скамеек, пять парковых диванов, 20 урн и две опоры освещения. При обустройстве объекта выполнили бетонное основание, уложили плитку. Работы провели в рамках регионального проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия».

Помимо этого, в текущем году в округе реализованы еще три предложения горожан. На территории пяти детских садов в Юбилейном установили специализированные учебно-игровые комплексы «Автогородок», а в детском саду № 77 на бульваре Рябикова выполнили укладку асфальта с резинополом на спортивной площадке. Также отремонтирована автомобильная дорога в частном секторе на улице Аргунова, сообщает пресс-служба мэрии.

«Жители округа не первый год активно предлагают свои идеи по преображению отдельных пространств, голосуют и участвуют в их реализации. За последнее время появились новые места отдыха, приведены в порядок отдельные территории, обустроены зоны для занятий спортом. “Народные инициативы” объединяют горожан. Вместе мы выбираем те проекты, которые необходимы здесь и сейчас, совместно делаем наш район лучше», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.

Напомним, в 2024-м по такой региональной программе в округе благоустроили территорию напротив Иркутского масложиркомбината на улице Доржи Банзарова и пешеходную зону на Герцена. Привели в порядок пространство в районе дома № 20б на бульваре Рябикова. В гимназии № 2 в Университетском модернизировали кабинеты иностранного языка.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше