Минэкологии объяснило, почему в Ташкенте нечем дышать и когда это закончится

Это потепление открыло путь холодному антициклону с запада, который начал продвигаться через Каспийское море. Ветер изменил направление, поднял пыль в районе озёр Айдаркуль, восточной части Кызылкума и юга Казахстана и понес её в Ташкент. В результате пылевые массы достигли столицы во второй половине дня 22 сентября.