Минэкологии объяснило, почему в Ташкенте нечем дышать и когда это закончится

Министерство экологии дало официальное объяснение происходящему — и, увы, радостных новостей нет: подобная ситуация сохранится ещё два дня.
Откуда пришла пыль
По информации Министерства экологии, виной всему стали неблагоприятные климатические условия. Конкретно — сильные ветры, принесшие в столицу пыль из восточного Кызылкума, района Айдаркуля и южных областей Казахстана.
21 сентября над центром Узбекистана сформировалась область пониженного давления. Это вызвало резкое потепление: температура в Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях достигла +34…+35 °C, а на юге Ташкентской области превысила +35 °C. Потоки воздуха втянули в регион холодный антициклон, продвигавшийся через Каспийское море.
Это потепление открыло путь холодному антициклону с запада, который начал продвигаться через Каспийское море. Ветер изменил направление, поднял пыль в районе озёр Айдаркуль, восточной части Кызылкума и юга Казахстана и понес её в Ташкент. В результате пылевые массы достигли столицы во второй половине дня 22 сентября.
Рост загрязнения
С 15:00 22 сентября в столице начался резкий рост концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 и PM10:
В Учтепинском районе, возле здания хокимията, PM2.5 достигло 142 мкг/м³, что в 4 раза выше нормы (35 мкг/м³).
В парке «Янги Узбекистон» — 68 мкг/м³, превышение вдвое.
В районе аэропорта «Ташкент» видимость снизилась до 5 км, а позже — до 4 км.
К 18:30 автоматические станции по всему городу фиксировали пиковые значения PM2.5 до 150 мкг/м³, что превышает санитарные нормы в пять раз.
Что дальше: еще два дня смога
Минэкологии предупреждает: холодный антициклон, который сейчас проходит через центральные районы республики, сохранится до 24 сентября. Он не сможет очистить воздух — наоборот, пыль будет прибиваться к поверхности.
В утренние и вечерние часы