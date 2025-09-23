Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму пройдет ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»

В этом году он будет посвящен креативной составляющей предпринимательства, созданию контента и работе с ИИ.

Ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник» пройдет 3 октября в крымском поселке городского типа Понизовка по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

«Бизнес-пикник проводится в регионе уже пятый год подряд, при этом нам удается держаться самых актуальных тем новостной повестки и трендов, поэтому в этом году главными темами мероприятия станут креативная составляющая предпринимательской деятельности, создание контента на телефон, а также взаимодействие с искусственным интеллектом», — рассказала заместитель председателя регионального совета министров — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Форум пройдет по адресу: улица Приморская, 22. Предприниматели могут принять участие бесплатно. Для этого необходимо только зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.