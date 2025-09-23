В Крыму пройдет ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»

«Бизнес-пикник проводится в регионе уже пятый год подряд, при этом нам удается держаться самых актуальных тем новостной повестки и трендов, поэтому в этом году главными темами мероприятия станут креативная составляющая предпринимательской деятельности, создание контента на телефон, а также взаимодействие с искусственным интеллектом», — рассказала заместитель председателя регионального совета министров — министр финансов Крыма Ирина Кивико.