Собянин: силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников на подлете к Москве

В свою очередь пассажиры рейса SU-531, который должен был приземлиться в Москве в 21:56, сообщили, что самолет экстренно посадили в Нижнем Новгороде после атаки дронов на столицу. Сначала люди провели почти три часа на борту, затем их перевели в аэропорт, где выдали матрасы и сообщили о переносе вылета на 14:00.