Сотрудник МГППУ Овсянникова: пока связь парацетамола и аутизма недостаточно изучена

По мнению авторов, экспериментальные исследования показали биологическую правдоподобность потенциального неблагоприятного воздействия ацетаминофена на мозг плода. Ацетаминофен свободно проникает через плацентарный барьер, достигая уровней в кровообращении плода, аналогичных кровообращению матери, менее чем через час после приема матерью. Кроме того, развивающийся мозг очень восприимчив к повреждающему окислительному стрессу, поскольку он быстро растет и созревает и требует значительного энергетического обмена. Модели на животных показывают, что пренатальное воздействие ацетаминофена увеличивает маркеры окислительного стресса в мозге плода и связано с дефицитами нейроразвития.