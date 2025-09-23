Ричмонд
Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 23 сентября

Власти Нижнего Новгорода приняли решение начать отопительный сезон с 23 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сегодня в городе стартовал поэтапный запуск тепла, несмотря на то, что погодные условия пока не соответствуют установленным нормативам — среднесуточная температура воздуха не опустилась ниже +8 градусов в течение пяти дней. Между тем, как сообщают синоптики, уже к концу текущей недели в регионе возможны осадки в виде мокрого снега. Неблагоприятный прогноз также стал одной из причин досрочного старта отопительного сезона.

В мэрии уточнили, что тепло в дома нижегородцев поступит не сразу. На полную настройку системы потребуется от трёх до семи дней. В первую очередь отопление появится в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Следом тепло начнёт поступать в многоквартирные дома.

Последними в очереди на подключение остаются промышленные объекты. Согласно санитарным нормам, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18 градусов. В угловых комнатах минимально допустимое значение составляет +20. При этом допустимое превышение составляет не более четырёх градусов, а ночное понижение — не более трёх.

Также напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начала работать горячая линия, куда жители могут обращаться с вопросами, связанными с подачей тепла.