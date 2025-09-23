Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 23 сентября

Сегодня в городе стартовал поэтапный запуск тепла, несмотря на то, что погодные условия пока не соответствуют установленным нормативам — среднесуточная температура воздуха не опустилась ниже +8 градусов в течение пяти дней. Между тем, как сообщают синоптики, уже к концу текущей недели в регионе возможны осадки в виде мокрого снега. Неблагоприятный прогноз также стал одной из причин досрочного старта отопительного сезона.