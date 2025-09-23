В слете «Всевеликого войска Донского» приняли участие более 100 человек

Свыше 100 человек в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в слете молодежной организации «Всевеликое войско Донское», который прошел в Ростовской области с 12 по 14 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.