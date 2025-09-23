В слете «Всевеликого войска Донского» приняли участие более 100 человек

Свыше 100 человек в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в слете молодежной организации «Всевеликое войско Донское», который прошел в Ростовской области с 12 по 14 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Во время слета прошло пленарное заседание. На нем были намечены приоритетные направления деятельности Союза казачьей молодежи «Всевеликое войско Донское». Также во время мероприятия провели мастер-классы, лекции, тренировки и соревнования, занятия по грантовой и поисковой деятельности. Подчеркивается, что состязания были связаны с казачьими боевыми искусствами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.