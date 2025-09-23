Омич лишился «Оды» за повторное пьяное вождение

18 июня 2025 года пьяный гражданин был остановлен полицейскими в селе Заречное за рулем автомобиля «ИЖ ОДА». В ведомстве уточнили, что ранее за подобное нарушение мужчина отбывал 10 суток административного ареста. Новое наказание суд назначил в виде 160 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 1 год 6 месяцев.