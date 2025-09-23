Ричмонд
Умер известный ученый в области ИИ Александр Горбань, работавший в Красноярске

Известный ученый в области искусственного интеллекта Александр Горбань умер на 74-м году.

Источник: СФУ

Ушел из жизни известный ученый в области искусственного интеллекта Александр Горбань. Ему было 73 года.

В пресс-службе СФУ напомнили, что доктор физико-математических наук долгие годы преподавал и в красноярских университетах. Так, в 1993 году на базе Красноярского государственного технического университета он создал первую в нашей стране нейрокомпьютерную кафедру.

Горбань работал по приглашениям в университетах США, Франции и Швейцарии. Он продолжал сотрудничество с сибирскими специалистами, выступал научным консультантом.

Профессор стал автором более 20 книг и 250 научных статей. В последние годы Александр Николаевич руководил совместной лабораторией Центрального университета и Института искусственного интеллекта AIRI.