Пассажиры совершили 1,5 млрд поездок на МЦД с момента запуска

«1,5 млрд поездок — лучшее подтверждение того, что мы сделали правильный шаг, когда запустили диаметры. МЦД — вид транспорта, на который москвичи и жители области могут рассчитывать каждый день. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать сеть диаметров и строить новые московские городские вокзалы, чтобы развивать рельсовый каркас», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.