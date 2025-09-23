Ричмонд
Пассажиры совершили 1,5 млрд поездок на МЦД с момента запуска

Пассажиры совершили на Московских центральных диаметрах (МЦД) 1,5 млрд поездок с момента запуска, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«1,5 млрд поездок — лучшее подтверждение того, что мы сделали правильный шаг, когда запустили диаметры. МЦД — вид транспорта, на который москвичи и жители области могут рассчитывать каждый день. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать сеть диаметров и строить новые московские городские вокзалы, чтобы развивать рельсовый каркас», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве добавили, что почти шесть лет назад в столице запустили первые диаметры.

В Дептрансе отметили, что в городе интегрируют пассажирские сервисы по стандартам московского транспорта, создают современные московские городские вокзалы, развивают пересадки и территорию вокруг станций, а также полностью обновили подвижной состав на МЦД.

