Участок на трассе Омск-Новосибирск перекрыли из-за крупной аварии

На трассе под Новосибирском столкнулись три фуры и «Газель».

Источник: Аргументы и факты

Крупная авария с участием трех грузовиков и микроавтобуса «Газель» произошла сегодня утром на федеральной трассе Р-254 в Барабинском районе.

По предварительной информации, столкновение привело к возгоранию двух автомобилей. Пожарным удалось быстро локализовать и потушить пламя, однако водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время движение на участке трассы перекрыто, что привело к образованию многокилометровой пробки. Водители легковых автомобилей вынуждены объезжать место ДТП по проселочным дорогам. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося.