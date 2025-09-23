Участок на трассе Омск-Новосибирск перекрыли из-за крупной аварии

В настоящее время движение на участке трассы перекрыто, что привело к образованию многокилометровой пробки. Водители легковых автомобилей вынуждены объезжать место ДТП по проселочным дорогам. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося.