В Челябинске открыли памятник адвокату Федору Плевако

Торжественное открытие памятника великому российскому адвокату Федору Плевако состоялось в Челябинске. Благоустройство и создание новых общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«Это знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей. Делал это в том числе безвозмездно. Считал, что это его долг. Делал это ярко, интересно. Во многом его образ защитника и оратора вошел в историю, и все поколения юристов помнят и чтут его до сих пор, так будет и дальше», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Уточним, что Федор Никифорович Плевако — уроженец города Троицка, который расположен в регионе. Памятник адвокату выполнен из бронзы и гранита. Его высота составляет 2,1 метра. По трем сторонам постамента расположены наиболее известные цитаты Федора Никифоровича: «Не дело защиты указывать виновника — ее дело отстаивать того, чья вина не доказана или не опровергнута», «Нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего», «Голос защитника есть голос смысла человеческого».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.