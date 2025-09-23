В РФ долговременная вакцина от гриппа проходит клинические испытания

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Исследователи из НИИ гриппа приступили к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от гриппа, способной дать долговременный иммунитет. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил директор Национального центра по гриппу ВОЗ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессор РАН Андрей Васин.