В РФ долговременная вакцина от гриппа проходит клинические испытания

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Исследователи из НИИ гриппа приступили к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от гриппа, способной дать долговременный иммунитет. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил директор Национального центра по гриппу ВОЗ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессор РАН Андрей Васин.
«Научный задел там достаточно большой. Там и доклинические исследования проведены, клинические исследования сейчас ведутся», — рассказал журналистам во вторник Васин.
Эксперт также отметил, что главной проблемой является отсутствие в России производителя, который мог бы выпустить такую вакцину. «Индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такой вакцины, сейчас нет», — подчеркнул Васин.