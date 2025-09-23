Ричмонд
В РФ долговременная вакцина от гриппа проходит клинические испытания

Профессор РАН Андрей Васин отметил, что главной проблемой является отсутствие в России производителя, который мог бы выпустить такую вакцину.

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Исследователи из НИИ гриппа приступили к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от гриппа, способной дать долговременный иммунитет. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил директор Национального центра по гриппу ВОЗ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессор РАН Андрей Васин.

«Научный задел там достаточно большой. Там и доклинические исследования проведены, клинические исследования сейчас ведутся», — рассказал журналистам во вторник Васин.

Эксперт также отметил, что главной проблемой является отсутствие в России производителя, который мог бы выпустить такую вакцину. «Индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такой вакцины, сейчас нет», — подчеркнул Васин.