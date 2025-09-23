В Омске суд взыскал с мэрии 280 тысяч за поврежденный собаками автомобиль

Центральный районный суд города Омска взыскал с городской администрации 278 600 рублей в пользу владелицы Toyota Corolla. Ее автомобиль повредили безнадзорные собаки.
В декабре 2024 года омичка обнаружила многочисленные повреждения на своей иномарке, припаркованной у дома по улице 24-я Северная. На капоте и дверях были вмятины и сколы лакокрасочного покрытия, государственный регистрационный знак тоже был поврежден. Записи с камер видеонаблюдения установили виновных в случившемся. Автомобиль пострадал от стаи безнадзорных собак — они гнались за кошкой.
Омичка обратилась в суд с иском о взыскании ущерба с городской администрации. Назначенная экспертиза подтвердила, что повреждения на автомобиле соответствуют следам от когтей и зубов животных.
«Эксперт указал, что направление и характер вмятин соответствуют “проскальзыванию лап животных вниз вдоль поврежденных частей автомобиля”, а некоторые дефекты визуально схожи со следами от клыков», — сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Суд пришел к выводу, что администрация города Омска не исполнила свои обязанности надлежащим образом, что и привело к порче имущества истицы. Согласно законодательству, чиновники обязаны проводить мероприятия, предотвращающие причинение животными вреда здоровью и имуществу граждан.
Исковые требования омички удовлетворили.