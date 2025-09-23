В Омске суд взыскал с мэрии 280 тысяч за поврежденный собаками автомобиль

В декабре 2024 года омичка обнаружила многочисленные повреждения на своей иномарке, припаркованной у дома по улице 24-я Северная. На капоте и дверях были вмятины и сколы лакокрасочного покрытия, государственный регистрационный знак тоже был поврежден. Записи с камер видеонаблюдения установили виновных в случившемся. Автомобиль пострадал от стаи безнадзорных собак — они гнались за кошкой.