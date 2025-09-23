Ричмонд
В крымском селе Тутовом построят фельдшерско-акушерский пункт

Там установят современное медоборудование и мебель.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) завершается в селе Тутовом в Республике Крым при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Джанкойского района.

Специалисты уже смонтировали модульную конструкцию здания, провели внутренние отделочные работы и подключили ФАП к инженерным сетям. Кроме того, на входе в лечебное учреждение установили пандус.

Теперь в новый медпункт завозят мебель и современное оборудование. В ФАПе пациенты смогут проходить первичные обследования без необходимости ехать в районную больницу.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.