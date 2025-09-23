ФСБ задержала в Самарской области семью диверсантов, работавшую на Киев с 2023 года

В ходе допроса оба задержанных дали признательные показания о совершении ряда диверсий в Самарской области. Среди подтвержденных эпизодов — взрыв магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, а также атаки на железнодорожные мосты через реки Чапаевку (в марте 2024 года) и Самару (в сентябре 2024 года). Кроме того, они причастны к изготовлению и закладке самодельного взрывного устройства, с помощью которого в июле 2023 года была выведена из строя трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».