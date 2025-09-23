ФСБ задержала в Самарской области семью диверсантов, работавшую на Киев с 2023 года

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Самарской области двух россиян — отца, 1970 года рождения, и его сына, 1992 года рождения. Их подозревают в подготовке и совершении серии диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона с 2023 года по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Задержание фигурантов произошло в момент подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самару. В ходе оперативных мероприятий ФСБ, проведенных во взаимодействии с Росгвардией, из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной квартире было изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, значительное количество компонентов для изготовления СВУ, а также три квадрокоптера.
Следствие установило, что в июне 2022 года младший из задержанных выехал за рубеж. Там он через мессенджер Telegram наладил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к сотрудничеству, включая подготовку и совершение терактов и диверсий на территории России. По возвращении в РФ он привлек к преступной деятельности своего отца, который разделял его антироссийские взгляды.
В ходе допроса оба задержанных дали признательные показания о совершении ряда диверсий в Самарской области. Среди подтвержденных эпизодов — взрыв магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, а также атаки на железнодорожные мосты через реки Чапаевку (в марте 2024 года) и Самару (в сентябре 2024 года). Кроме того, они причастны к изготовлению и закладке самодельного взрывного устройства, с помощью которого в июле 2023 года была выведена из строя трансформаторная подстанция АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».
Против задержанных уже возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении дополнительных дел — по статьям «Диверсия», «Участие в деятельности террористической организации» и «Государственная измена». Фигурантам может грозить пожизненное заключение.
В ФСБ России напомнили, что украинские спецслужбы активно вербуют исполнителей диверсий и терактов для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического ущерба государству. Для этого используются интернет-площадки и мессенджеры Telegram и WhatsApp, предлагающие быстрый заработок. В ФСБ предупредили, что все подобные преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся сотрудничать с противником, неизбежно получают длительные тюремные сроки.