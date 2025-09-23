В думе Иркутска предложили бороться с нехваткой туалетов за счет объединения с павильонами

Депутаты думы Иркутска рассмотрели вопрос, связанный с размещением общественных туалетов в местах, где сосредоточена высокая концентрация жителей и гостей города, в ходе комиссии по собственной и экономической политике сегодня, 23 сентября. Данный вопрос беспокоит народных избранников уже не один созыв. Еще в прошлом году депутаты выразили озабоченность тем, что часть установленных туалетных модулей не подключена к коммуникациям, в связи с чем не работает. На минувшем заседании дискуссия развернулась вокруг установки новых туалетных кабинок и возможности размещения их по концессии, пишет ИА IrkutskMedia.