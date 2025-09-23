В думе Иркутска предложили бороться с нехваткой туалетов за счет объединения с павильонами

Депутаты думы Иркутска рассмотрели вопрос, связанный с размещением общественных туалетов в местах, где сосредоточена высокая концентрация жителей и гостей города, в ходе комиссии по собственной и экономической политике сегодня, 23 сентября. Данный вопрос беспокоит народных избранников уже не один созыв. Еще в прошлом году депутаты выразили озабоченность тем, что часть установленных туалетных модулей не подключена к коммуникациям, в связи с чем не работает. На минувшем заседании дискуссия развернулась вокруг установки новых туалетных кабинок и возможности размещения их по концессии, пишет ИА IrkutskMedia.
И. о. начальника департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Александр Лобода заявил, что на сегодняшний день потребность в размещении модульных туалетов имеется только в шести локациях города. По его словам, проблема нехватки гигиенических кабинок решается за счёт торговых центров, которые имеются в достаточном количестве. Зампредседателя комитета, начальник департамента городской среды КГО администрации Иркутска Елена Юрганова добавила, что в настоящее время существует потребность в установке новых модулей и замене старых. С этой целью ведется работа по передачи трех туалетных модулей от одного из МУП города.
При этом, как отмечает Елена Юрганова, одна из кабинок, установленная в Топкинском, нуждается в ремонте, две другие — находятся в хорошем состоянии. Также в 2026 году планируется заменить один туалетный модуль на бульваре Гагарина, подключив его к канализации и холодной воде. Кроме того, в установке туалетов дополнительно нуждаются еще три территории — сквер гидростроителей, площадь им. 50-летия Октября и бульвар им. Постышева.
Депутат гордумы Алексей Вепрев предложил рассмотреть возможность создания капитальных туалетных строений по концессии. Однако начальник отдела инвестиционной деятельности и туризма комитета по экономики Анжелика Москаленко сообщила, что туалетные модули концессией не предусмотрены. Депутат Алексей Кудрявцев напомнил, что ранее было найдено решение по объединению остановочных пунктов с павильонами и возложению обязанности по их строительству на арендатора.
«Почему мы таким же образом не можем сделать общественные туалеты в местах, где удобно? Арендаторы постоянно участвуют в аукционах, выигрывают только киоски. Почему нельзя сразу же сделать аукцион, где каждое НТО в общественных местах было бы с туалетом?» — предложил Алексей Кудрявцев.
По итогам обсуждения вопроса народные избранники предложили разработать концептуальную схему с реестром приоритетной необходимости размещения туалетов и общественных заведений, оборудованных туалетными кабинами, и направить на рассмотрение думе Иркутска. Повторно данный вопрос планируется рассмотреть в ноябре.