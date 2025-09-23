На Байкале 53-летний мужчина выловил омуля на 50 тысяч рублей

На Байкале поймали 53-летнего жителя Усть-Ордынского, который с помощью запрещенных орудий лова добывал ценные породы рыб. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, сибиряк вылавливал омуля.
— При помощи запрещенных орудий лова, а именно светового прожектора и спиннингового удилища с рыболовным настроем с семью крючками, незаконно выловил рыбу вида омуль, — поделились правоохранители.
Подсчитанный ущерб от его незаконной деятельности превысил 50 тысяч рублей. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, и нарушителю грозит серьезное наказание за браконьерскую деятельность на уникальном озере Байкал.