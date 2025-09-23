На Байкале 53-летний мужчина выловил омуля на 50 тысяч рублей

Подсчитанный ущерб от его незаконной деятельности превысил 50 тысяч рублей. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, и нарушителю грозит серьезное наказание за браконьерскую деятельность на уникальном озере Байкал.