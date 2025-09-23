В «Москвариуме» родился детеныш краснокнижной черноморской афалины

Гости «Москвариума» могут наблюдать за дельфиненком через смотровое окно в общий бассейн. Первое время малыш постоянно находился рядом с матерью, плавал в создаваемом ею потоке воды для более легкого и быстрого движения. Для укрепления связи самка издает уникальные свисты, по которым детеныш ее узнает. Со временем малыш начал проявлять интерес к сородичам, что очень важно для его развития — через наблюдение за взрослыми дельфинята перенимают навыки ориентирования в пространстве.