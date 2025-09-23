Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето

Тишковец: 29 сентября в Москве потеплеет до +18, наступит старое бабье лето.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. С 29 сентября в Москве будет солнечно, потеплеет до плюс 13 — плюс 18 градусов благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, наступят «старое бабье лето» и золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 — плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 — плюс 8 градусов.