В поселке Новоозерное в Евпатории модернизируют библиотеку

Библиотека в поселке Новоозерное в Евпатории станет модельной при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа Евпатория.
В учреждение завезут новые книги, мультимедийное, компьютерное и интерактивное оборудование. Также там полностью обновят мебель и создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Модернизация библиотеки даст возможность создать в поселке привлекательное, модное, удобное, технически оснащенное культурное и информационное пространство, востребованное у детей и молодежи, будет способствовать привлечению подростков к чтению, позволит на более качественном уровне организовывать семейный досуг, проводить мероприятия в помощь образованию и самообразованию, укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметили в администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.