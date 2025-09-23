В Емельяновском районе проверили более 200 иностранцев

В ходе рейда правоохранители проверили документы у 620 человек, среди которых оказалось 210 иностранных граждан. Запрещенных предметов и наркотических веществ при проверке обнаружено не было.
Для дополнительного разбирательства в отдел полиции были доставлены 26 человек. Как установили инспекторы, восемь из них находились на территории России незаконно. Всего по итогам мероприятия выявлено 19 административных правонарушений.
Кроме того, полицейские возбудили три материала проверки по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства». Ведется проверка, сообщают в МВД по Красноярскому краю.