Число заболевших ОРВИ в Красноярском крае продолжает расти

За прошедшую неделю 17 832 жителя Красноярского края обратились к медикам с признаками простуды.

Источник: РИА "Новости"

Для сравнения, на предыдущей неделе ОРВИ диагностировали у 16 642 человек.

Как и прежде, основную часть заболевших составляют жители Красноярска — 60,3%.

По данным эпидемиологов, сейчас наблюдается характерный для данного периода времени сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который обусловлен циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также формированием детских организованных коллективов после выхода с летних каникул и окончанием массовых отпусков. В этот период необходимо соблюдать меры личной профилактики, а также вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом.

«Пока в регионе сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. На сегодняшний день более 10% жителей нашего региона уже привились против гриппа», — рассказали в Роспотребнадзоре.