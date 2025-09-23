Число заболевших ОРВИ в Красноярском крае продолжает расти

По данным эпидемиологов, сейчас наблюдается характерный для данного периода времени сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который обусловлен циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, а также формированием детских организованных коллективов после выхода с летних каникул и окончанием массовых отпусков. В этот период необходимо соблюдать меры личной профилактики, а также вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом.