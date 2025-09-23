Часть Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Хабаровск

С IV века она находилась в Влахернском храме Константинополя, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X веке Пояс был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию, и к 200-летию Казанского кафедрального собора частица его была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.