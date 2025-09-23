Часть Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Хабаровск

Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Хабаровск из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», святыня будет находиться в Спасо-Преображенском соборе с 8 по 12 октября.
По информации пресс-службы Приамурской митрополии, Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Богоматери. По преданию, Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение.
С IV века она находилась в Влахернском храме Константинополя, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X веке Пояс был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию, и к 200-летию Казанского кафедрального собора частица его была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.
— Богородице молятся о своих семьях, детях. Утешение от Нее получают все, кто притекает к Ней с верой и надеждой на заступничество пред Господом нашим Иисусом Христом. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства. Приглашаем всех помолиться у великой святыни — частицы Пояса Богородицы, — рассказали в митрополии.
Отметим, что вместе со святыней в ковчеге, который привезут в Хабаровск, находятся частицы святых мощей родителей Богородицы святых Иоакима и Анны. В столицу региона драгоценный груз доставят из Владивостока 8 октября — в 7:30 его будут встречать в Спасо-Преображенском соборе.
Молебны у ковчега с частью Пояса будут совершаться ежедневно с 13:00 до 15:00. В воскресенье 12 октября службы будут вестись весь день. Кроме того, святыня будет доступна для поклонения с 8 по 12 октября в часы работы храма с 08:00 до 20:00.