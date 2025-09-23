Ричмонд
Сезон охоты открыт, но птичий грипп угрожает охотникам Хабаровского края

Охотникам напоминают о безопасности и рисках заражения гриппом птиц.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский край — важный миграционный путь для водоплавающих и болотно-луговых птиц, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства края.

Сезон осенней охоты на пернатую дичь открыт, и охотникам желают удачи и богатой добычи, при этом акцентируют внимание на правилах безопасности.

Особенно важно распознавать больных птиц: угнетённое состояние, затруднённое дыхание, неустойчивая походка, загрязнённое оперение. Рекомендации для охотников включают: не приносить домой диких подранков, не передавать дичь владельцам личных подворий, тщательно обрабатывать одежду и обувь после охоты, сжигать отходы потрошения.

При обнаружении больной птицы тушку необходимо передать в государственную ветеринарную службу или уничтожить методом сжигания. Контакты и адреса филиалов КГБУ «Хабаровская краевая СББЖ» доступны на сайте Управления ветеринарии края.