Сезон охоты открыт, но птичий грипп угрожает охотникам Хабаровского края

Хабаровский край — важный миграционный путь для водоплавающих и болотно-луговых птиц, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства края.
Сезон осенней охоты на пернатую дичь открыт, и охотникам желают удачи и богатой добычи, при этом акцентируют внимание на правилах безопасности.
Особенно важно распознавать больных птиц: угнетённое состояние, затруднённое дыхание, неустойчивая походка, загрязнённое оперение. Рекомендации для охотников включают: не приносить домой диких подранков, не передавать дичь владельцам личных подворий, тщательно обрабатывать одежду и обувь после охоты, сжигать отходы потрошения.
При обнаружении больной птицы тушку необходимо передать в государственную ветеринарную службу или уничтожить методом сжигания. Контакты и адреса филиалов КГБУ «Хабаровская краевая СББЖ» доступны на сайте Управления ветеринарии края.