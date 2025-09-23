Этим летом на Дону более 9 тысяч студентов стали участниками студотрядов

Свыше 9 тыс. студентов вузов, колледжей и техникумов Ростовской области трудились в студотрядах. Организация досуга молодежи — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Ребята работали в детских лагерях, на стройках, в сельском хозяйстве, на железных дорогах, в гостиничном сервисе и медицине. Жители региона могут поддержать студенческие отряды в конкурсе на активность региональных отделений «Российских студенческих отрядов» (РСО). Голосование проходит в официальной группе ВКонтакте через специальный виджет и доступно только подписчикам сообщества.
«Студенческие отряды — это школа трудового и личностного роста. Сегодня тысячи молодых людей получают первые профессии, работают в самых разных сферах и вносят реальный вклад в развитие региона. Поддержка наших студотрядов в конкурсе РСО станет признанием важности их работы и стимулом для дальнейшего развития движения на Дону», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.