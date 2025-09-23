В Иркутской области талантливые студенты могут ежемесячно получать по 5 тыс рублей

В Иркутской области талантливые студенты могут ежемесячно получать по пять тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас первокурсники могут подать заявления.
— Выплата предоставляется при наличии определенных достижений. Студенты второго и третьего курсов должны были подтвердить свои достижения до 20 августа, — уточнили в пресс-службе правительства.
Стипендия выплачивается с 1 сентября первого курса до 31 мая третьего курса. Для ее получения нужно учиться без троек и долгов, а также ежегодно демонстрировать научные достижения.
Студенты-целевики педагогических направлений в Приангарье могут получать ежемесячную стипендию в размере 4 тысяч рублей. Прием заявлений продлится до 30 сентября.