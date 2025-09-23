Ричмонд
На Дону малышей называют Хрусталинами и Эйюбами

В Ростовской области зафиксирована волна необычных имен для новорожденных.

Источник: Reuters

Согласно данным органов ЗАГС, в конце сентября родители выбирали для детей редкие имена различного происхождения.

Для девочек были зарегистрированы имена Адане, Фериде, Хрусталина, Неонилла и Элли. Последнее имеет многокультурную трактовку — от древнегреческого «милосердие» до латиноамериканского «богато цветущая».

Среди мальчиков отмечены имена Алексан, Адан, Сергий, Эйюб и Аюбхуджа. Имя Адан, например, встречается в арабской, еврейской и испанской традициях с значениями «первочеловек», «земля» или «райский сад».

Эксперты объясняют такой выбор стремлением современных родителей подчеркнуть индивидуальность ребенка и сохранить связь с культурными корнями. Тенденция отражает растущий интерес к разнообразным именным традициям разных народов.