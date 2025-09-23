Вид на водоем увеличивает стоимость квартиры в Ростове на 7,7%

— Для семей вид на зеленую зону или воду — это не просто эстетика, а возможность иметь безопасное и доступное место для отдыха прямо под окнами. Для инвесторов же такие лоты могут демонстрировать высокую ликвидность и стабильный потенциал роста стоимости. Исследование рынка видовой недвижимости особенно актуально с учетом перехода Ростовской области к комплексному развитию территорий. Это новый приоритет донской градостроительной политики. Ожидаем, что со временем объявлений о продаже квартир с видами на леса, парки и водоемы в Ростове-на-Дону станет больше, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.