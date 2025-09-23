Вид на водоем увеличивает стоимость квартиры в Ростове на 7,7%

Вид на водоем добавляет к цене квадратного метра недвижимости в среднем около 12,4%. Несмотря на это, подобные предложения в донской столице встречаются довольно редко и относятся к эксклюзивным вариантам. Сравнение предложений квартир с красивыми видами из окна на вторичном рынке в крупнейших городах России провели аналитики Сбера.
По результатам исследования, подавляющее большинство (около 90%) квартир на вторичном рынке крупных российских городов выходит окнами на обычные городские пейзажи. Вид на природные ландшафты — редкость: только 4,3% предложений открывается видом на парк, 3,1% — на лес, а панорамный вид на водоем доступен менее, чем в 2,5% случаев.
Ростов-на-Дону, стоящий на берегу реки, несмотря на природное преимущество, редко радует жильцов видами на водную гладь. Всего 2,3% объявлений демонстрируют такую особенность, что объясняется спецификой городской архитектуры, где большинство домов не обращены фасадами к реке.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
Немного таких лотов и в городах на Волге — Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде, а также в Санкт-Петербурге.
Вид на водоем признан самой дорогой особенностью вторичной недвижимости. Средняя прибавка цены на квадратный метр по 20 крупным российским городам, среди которых и Ростов-на-Дону, достигает 12,4%. Менее значимо повышают стоимость жилья виды на парк (+5,5%) и лес (+4,1%).
Самые дорогие квартиры с видами в Самаре, Ставрополе, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
— Для семей вид на зеленую зону или воду — это не просто эстетика, а возможность иметь безопасное и доступное место для отдыха прямо под окнами. Для инвесторов же такие лоты могут демонстрировать высокую ликвидность и стабильный потенциал роста стоимости. Исследование рынка видовой недвижимости особенно актуально с учетом перехода Ростовской области к комплексному развитию территорий. Это новый приоритет донской градостроительной политики. Ожидаем, что со временем объявлений о продаже квартир с видами на леса, парки и водоемы в Ростове-на-Дону станет больше, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.