Белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«Жительница Калинковичей выплатила более 36 тысяч рублей за продажу контрафактной косметики на Wildberries», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что индивидуальную предпринимательницу из Калинковичей привлекли к ответственности за торговлю контрафактными косметическими средствами на Wildberries. Решение российского арбитражного суда было исполнено судебными исполнителями Калинковичского района.
В пресс-службе добавили: конфликт начался в тот момент, когда российский правообладатель одного из брендов заметил в продаже на маркетплейсе товары с незаконно используемым товарным знаком. Правообладатель для сбора доказательств выкупил несколько позиций косметики. После этого он направил предпринимательнице досудебную претензию. По причине того, что ответа на данную претензию не последовало, правообладатель принял решение обратиться в суд с иском. Он требовал запретить использовать товарный знак, изъять и уничтожить контрафактную продукцию. Кроме того, он требовал взыскания компенсации в размере 1 миллиона российских рублей.
Суд изучил доказательства и удовлетворил их частично, обязав белоруску прекратить незаконную деятельность, а также выплатить денежную компенсацию.
«Получив судебное извещение, предпринимательница удалила все спорные товары с площадки Wildberries, однако добровольно компенсацию не выплатила», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что сотрудники отдела принудительного исполнения применяли меры воздействия. В частности, был наложен запрет на имущество белоруски, введен запрет на управление транспортным средством. Перечисленные меры оказались эффективными, и женщина в кратчайшие сроки погасила задолженность в полном объеме, предоставив подтверждающую квитанцию.
