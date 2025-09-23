Белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries

В пресс-службе добавили: конфликт начался в тот момент, когда российский правообладатель одного из брендов заметил в продаже на маркетплейсе товары с незаконно используемым товарным знаком. Правообладатель для сбора доказательств выкупил несколько позиций косметики. После этого он направил предпринимательнице досудебную претензию. По причине того, что ответа на данную претензию не последовало, правообладатель принял решение обратиться в суд с иском. Он требовал запретить использовать товарный знак, изъять и уничтожить контрафактную продукцию. Кроме того, он требовал взыскания компенсации в размере 1 миллиона российских рублей.