Жителей Башкирии ждет «лишний» выходной

Жители Башкирии смогут дополнительно отдохнуть в честь Дня Республики, ежегодно отмечаемого 11 октября, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Источник: Башинформ

В этом году праздник совпадает с еженедельным выходным днем и приходится на субботу. Поэтому праздничный выходной день переносится на понедельник 13 октября.

Выходные дни в честь праздника продлятся с 11 по 13 октября, а рабочий день перед праздником — 10 октября — сокращается на час.

«Если планируете отпуск, он тоже будет на один день длиннее, поскольку праздничный день 11 октября не включается в число календарных дней отпуска», — пояснили в минтруде Башкирии.

Как сообщал Башинформ, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства.