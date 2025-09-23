Жителей Башкирии ждет «лишний» выходной

В этом году праздник совпадает с еженедельным выходным днем и приходится на субботу. Поэтому праздничный выходной день переносится на понедельник 13 октября.
Выходные дни в честь праздника продлятся с 11 по 13 октября, а рабочий день перед праздником — 10 октября — сокращается на час.
«Если планируете отпуск, он тоже будет на один день длиннее, поскольку праздничный день 11 октября не включается в число календарных дней отпуска», — пояснили в минтруде Башкирии.
Как сообщал Башинформ, ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства.