Предпринимательские классы открыли в школе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Профильные классы появились в школе № 24 имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова.
Школьники будут изучать основы предпринимательской деятельности, бизнес-информатику, создание сайтов, индивидуальный проект. Участниками образовательного процесса станут действующие предприниматели, которые познакомят учащихся с успешными практиками в социальном бизнесе.
«Здесь идет речь не только про формирование проектного и предпринимательского мышления у детей, это еще и про обучение, которое дает возможность детям сформировать навыки и компетенции, необходимые современному востребованному специалисту», — отметил директор департамента экономики Сочи Алексей Жудик.