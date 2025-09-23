Полицейские Приморья учат, как не стать жертвой мошенников

В Приморье сотрудники полиции Пограничного округа активно проводят профилактическую акцию «Стоп! Мошенничество!». Мероприятие проходит в рамках общероссийского спецпроекта МВД «Предупрежден — значит, вооружен!», сообщает пресс-служба ведомства.
Стражи порядка разъясняют жителям распространенные схемы, к которым прибегают злоумышленники, и дают практические советы по защите своих сбережений. В ходе акции полицейские, в том числе из отдела по вопросам миграции, лично вручают тематические листовки, а также расклеивают памятки в магазинах и на подъездах многоквартирных домов.
Полицейские подчеркивают, что риск стать жертвой мошенников сегодня есть у людей любого возраста. Если раньше считалось, что обману чаще подвержены пожилые, то сейчас под удар все чаще попадает молодежь и граждане среднего возраста. Основная причина — недостаточная осведомленность о новых способах дистанционного обмана.
В беседах с жителями стражи порядка призывают быть особенно бдительными при использовании банковских карт: никому не сообщать реквизиты, пин-коды и пароли, в том числе от портала Госуслуг. Также не стоит доверять информации в смс-сообщениях или звонкам от людей, которые представляются сотрудниками государственных органов, даже если они знают некоторые персональные данные.
Главная цель акции — вооружить как можно больше людей знаниями, которые помогут распознать обман и защитить свои деньги.