Полицейские Приморья учат, как не стать жертвой мошенников

В беседах с жителями стражи порядка призывают быть особенно бдительными при использовании банковских карт: никому не сообщать реквизиты, пин-коды и пароли, в том числе от портала Госуслуг. Также не стоит доверять информации в смс-сообщениях или звонкам от людей, которые представляются сотрудниками государственных органов, даже если они знают некоторые персональные данные.