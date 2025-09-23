Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Почти 10 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Уточняется, что Голикова провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 миллионов семей улучшили свои жилищные условия», — приводит слова вице-премьера ее аппарат.
Голикова напомнила, что при рождении третьего и последующих детей предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, этой мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей.
Кроме того, в восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей, ее получили почти 4 тысячи дальневосточных многодетных семей.
Вице-премьер добавила, что кроме программы «Семейная ипотека» действуют программы «Молодая семья», «Сельская ипотека», «Дальневосточная или Арктическая ипотека».