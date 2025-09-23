За семь месяцев промышленный экспорт Ростовской области сократился на 10%

Промышленный экспорт Ростовской области снизился на 10% за период с января по июль 2025 года. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе сообщил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Вячеслав Тимченко.
— На объеме экспорта не могли не отразиться действующие санкционные ограничения, это в некоторой степени затруднило логистику и банковские переводы. За семь месяцев 2025 года объем промышленного экспорта был снижен на 10% и составил 1,517,4 млн долларов, — прокомментировал Вячеслав Тимченко.
При этом представитель донского минпромэнерго отметил положительную динамику в ряде отраслей. Например, значительный рост показал экспорт текстиля и обуви — на 26,9%. Поставки целлюлозно-бумажных изделий выросли на 22,8%. Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 16,4%, машин, оборудования и транспортных средств — на 15,2%.
— В частности, «Ростсельмаш» сохранил объем экспорта на уровне прошлого года. Внедрение инновационных технологий позволило некоторым компаниям расширить географию поставок и нарастить объем экспорта в два раза, — отметил Вячеслав Тимченко.
В настоящее время стоит задача сохранить существующие рынки сбыта и заключить новые долгосрочные контракты. Приоритетными направлениями для региона являются страны Ближнего Востока, Азии, Африки, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.
Подпишись на нас в Telegram.