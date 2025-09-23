За семь месяцев промышленный экспорт Ростовской области сократился на 10%

— На объеме экспорта не могли не отразиться действующие санкционные ограничения, это в некоторой степени затруднило логистику и банковские переводы. За семь месяцев 2025 года объем промышленного экспорта был снижен на 10% и составил 1,517,4 млн долларов, — прокомментировал Вячеслав Тимченко.