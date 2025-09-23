Разработанный в РФ алгоритм для анализа рельефа поможет повысить прочность деталей

Эти расчеты подтвердили высокую точность расчетов и указали на то, что один и тот же алгоритм можно применять для изучения процессов трения, износа и деформации самых разных классов объектов, от горных хребтов и заканчивая самыми небольшими наночастицами. В перспективе, это позволит не только улучшать механические характеристики деталей, но и раскрывать историю появления рек и их притоков, а также определять обстоятельства образования кратеров на поверхности других планет и небесных тел, подытожили ученые.