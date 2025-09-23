В Рязани убрали мусор с берегов рек Ока и Трубеж

«В этом году мы очень существенно нарастили масштабы. Больше 100 мероприятий в рамках акции в этом году уже прошло. И самое главное, что это не точечные события, это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе», — отметил глава региона Павел Малков.