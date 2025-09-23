В Рязани убрали мусор с берегов рек Ока и Трубеж

Акция «Вода России» прошла в лесопарке Рязани при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники убрали мусор с прибрежной территории рек Ока и Трубеж, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.
В мероприятии приняли участие жители города, студенты, курсанты, школьники, представители предприятий, а также министр природопользования региона Александр Новиков, директор «Аналитического центра Минприроды России» Вячеслав Дунаев и актриса Юлия Михалкова. Всего они очистили 5 км берегов обеих рек.
«В этом году мы очень существенно нарастили масштабы. Больше 100 мероприятий в рамках акции в этом году уже прошло. И самое главное, что это не точечные события, это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе», — отметил глава региона Павел Малков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.