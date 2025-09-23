Ричмонд
В Иркутской области наградили победительниц конкурса «Мама-предприниматель»

Они получили гранты в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области наградили победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Пять женщин из Аларского, Иркутского, Усольского районов и областного центра стали лидерами и получили гранты от Минэкономразвития России и партнеров проекта в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, из 200 заявок организаторы отобрали 35 авторов с перспективными идеями. Участники прошли пятидневный обучающий курс, а затем представили свои бизнес-проекты в финале.

— С каждым годом Всероссийская программа «Мама-предприниматель» получает все большие масштабы. Конечно, на это повлияли позитивные истории участниц прошлого года, — пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Васильева.

В этому году победителями стали: Алена Тютрина, которая уже семь лет увлекается крафтовым сыроварением, Анастасия Абзалтынова представила проект недельного запаса полуфабрикатов, Надежда Мухина хочет выращивать листовую зелень для ресторанов.

Также в пятерку вошли Мария Проскурина, которая занимается разведением коров айрширской породы и Ольга Будникова с проектом столярной мастерской.