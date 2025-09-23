В Иркутской области наградили победительниц конкурса «Мама-предприниматель». Пять женщин из Аларского, Иркутского, Усольского районов и областного центра стали лидерами и получили гранты от Минэкономразвития России и партнеров проекта в размере от 50 до 150 тысяч рублей.