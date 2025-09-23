В чеченском городе Серноводское обновят улицу Рашида и Хамида Чилаевых

«Приведение в нормативное состояние улицы братьев Чилаевых — это один из наших ключевых приоритетов в этом году. Эта улица имеет огромное социальное значение для жителей всего поселения. Благодаря включению в национальный проект мы смогли привлечь значительные федеральные средства на ее качественное преобразование. Мы ведем постоянный мониторинг хода работ и строго контролируем соблюдение всех технологических нормативов, чтобы жители получили по-настоящему современную, безопасную и комфортную дорогу, которая прослужит долгие годы», — отметил заместитель главы администрации Серноводского района Магомед Дадаев.