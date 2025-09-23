В чеченском городе Серноводское обновят улицу Рашида и Хамида Чилаевых

Капитальный ремонт улицы Рашида и Хамида Чилаевых проведут в чеченском городе Серноводское по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Специалисты уже приступили к снятию старого покрытия на проезжей части. После этого там уложат несколько слоев нового асфальта, который способен выдерживать высокую транспортную нагрузку. Кроме того, вдоль улицы обновят ливневые водостоки.
«Приведение в нормативное состояние улицы братьев Чилаевых — это один из наших ключевых приоритетов в этом году. Эта улица имеет огромное социальное значение для жителей всего поселения. Благодаря включению в национальный проект мы смогли привлечь значительные федеральные средства на ее качественное преобразование. Мы ведем постоянный мониторинг хода работ и строго контролируем соблюдение всех технологических нормативов, чтобы жители получили по-настоящему современную, безопасную и комфортную дорогу, которая прослужит долгие годы», — отметил заместитель главы администрации Серноводского района Магомед Дадаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.