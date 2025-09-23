Ричмонд
В Спортивном сквере в Тобольске установили сцену

В нем также появятся малые архитектурные формы и освещение.

Сцену для выступлений смонтировали в Спортивном сквере города Тобольска в Тюменской области, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона. Благоустройство общественного пространства ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Сейчас на территории сквера специалисты завершают укладку тротуара. Они также устанавливают малые архитектурные формы и монтируют освещение, обустраивают игровую площадку в зеленой зоне. Новое место для активного отдыха и тихих прогулок планируют открыть в текущем году.

Глава города Петр Вагин выразил уверенность, что Спортивном сквер станет одним из самых любимых мест для тоболяков. Всего в этом году в Тюменской области откроют 13 обновленных по нацпроекту территорий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.