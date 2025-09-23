Ричмонд
Предпринимателям Ивановской области расскажут, как развить канал в соцсетях

Участники освоят методы привлечения аудитории.

Бесплатный семинар-практикум для предпринимателей на тему «Как развивать Telegram-канал и увеличивать продажи» пройдет 1 октября в городе Шуя Ивановской области. Поддержка малого и среднего бизнеса — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона.

Мероприятие подойдет для владельцев Telegram-каналов, которые хотят разработать новую концепцию и сделать канал вовлекающим и продающим. Эксперты расскажут о бесплатных и платных методах привлечения аудитории, способах вести канал проще и эффективнее и о многом другом. Чтобы принять участие в семинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.