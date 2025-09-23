Предпринимателям Ивановской области расскажут, как развить канал в соцсетях

Мероприятие подойдет для владельцев Telegram-каналов, которые хотят разработать новую концепцию и сделать канал вовлекающим и продающим. Эксперты расскажут о бесплатных и платных методах привлечения аудитории, способах вести канал проще и эффективнее и о многом другом. Чтобы принять участие в семинаре, нужно зарегистрироваться по ссылке.