Защитник «Авангарда» Чеккони скрыл травму от тренеров

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони приехал в тренировочный лагерь с травмой, однако не сообщил об этом тренерскому штабу, как сообщил главный тренер омской команды Ги Буше в интервью «Матч ТВ».
Чеккони не участвовал в последнем матче с «Ак Барсом» в воскресенье, в котором «Авангард» одержал победу со счётом 6:1. Несмотря на это, Буше отметил, что травма игрока оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.
«У него была травма с первого дня предсезонных сборов, но он не сообщил нам об этом. Это настоящий хоккеист — продолжал играть и тренироваться, несмотря на боль. Травма оказалась более сложной, чем мы думали, но если всё пойдет по плану, через несколько дней или в следующем матче после выезда он должен вернуться на лёд», — рассказал Буше.
Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что Чеккони получил травму на предсезонных сборах команды.
