Защитник «Авангарда» Чеккони скрыл травму от тренеров

«У него была травма с первого дня предсезонных сборов, но он не сообщил нам об этом. Это настоящий хоккеист — продолжал играть и тренироваться, несмотря на боль. Травма оказалась более сложной, чем мы думали, но если всё пойдет по плану, через несколько дней или в следующем матче после выезда он должен вернуться на лёд», — рассказал Буше.