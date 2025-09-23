Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России

«Мое мнение однозначно — это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — сказал Краснов, отвечая на вопрос в Совете Федерации.
Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.Читать дальше