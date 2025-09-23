Ричмонд
Краснов ответил на вопрос о возможном введении смертной казни в России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопрос о смертной казни, заявил, что ее возвращение невозможно, позиция государства в этом вопросе окончательна.

Источник: РИА "Новости"

«Мое мнение однозначно — это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной, она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — сказал Краснов, отвечая на вопрос в Совете Федерации.

