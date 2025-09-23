В забайкальском городе Шилка благоустроили пространство на улице Балябина

Общественную территорию на улице Балябина в городе Шилка Забайкальского края благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шилкинского района.
Работы провели на пешеходной зоне от улицы Погодаева до Русской. Там установили скамейки, проложили тротуарные дорожки и провели уличное освещение. Благоустройство стало возможным благодаря местным жителям, которые выбрали пространство в прошлом году во время всероссийского онлайн-голосования.
В следующем году по решению населения в порядок приведут улицу Русскую. Там вымостят плиткой тротуарную дорожку, а также установят освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.