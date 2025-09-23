Ричмонд
Развестись в Казахстане теперь можно быстрее

С 16 сентября в Казахстане действуют новые правила развода. Теперь можно развестись без согласия супруга, если он более трех лет в международном розыске. Об этом сообщили в Госкорпорации «Правительство для граждан».

Раньше для развода в РАГС нужны были удостоверение личности, свидетельство о браке и квитанция за госпошлину (7 728 тенге). Односторонний развод допускался, если супруг пропал без вести. Либо он признан недееспособным или сидит в тюрьме больше трех лет.

Теперь, кроме этих документов, нужно совместное заявление или справки. Среди них приговор суда, подтверждение недееспособности или документ о розыске. Если супруг в международном розыске три года, второй супруг может развестись сам.

Заявление могут подать: оба супруга (по согласию), один из супругов (при особых основаниях) или опекун, если супруг недееспособен.