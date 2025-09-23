Развестись в Казахстане теперь можно быстрее

Раньше для развода в РАГС нужны были удостоверение личности, свидетельство о браке и квитанция за госпошлину (7 728 тенге). Односторонний развод допускался, если супруг пропал без вести. Либо он признан недееспособным или сидит в тюрьме больше трех лет.
Теперь, кроме этих документов, нужно совместное заявление или справки. Среди них приговор суда, подтверждение недееспособности или документ о розыске. Если супруг в международном розыске три года, второй супруг может развестись сам.
Заявление могут подать: оба супруга (по согласию), один из супругов (при особых основаниях) или опекун, если супруг недееспособен.