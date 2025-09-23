В Пермском крае из-за ОРВИ на карантин ушли группы в садиках и школьные классы

В Пермском крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ приостановлены занятия в 105 школьных классах, расположенных в 32 учебных заведениях региона. Кроме того, на карантин отправлены 35 групп в 32 детских садах. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.
«В организованных детских коллективах в крае временно приостановлен образовательный процесс в очном формате 105 классов в 32 школах, 35 групп в 32 дошкольных организациях», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее «КП-Пермь» писала, что с 15 по 21 сентября в Прикамье зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ. В основном заболевание вызывают негриппозные вирусы — это парагрипп, риновирусы и аденовирусы.