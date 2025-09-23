Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае из-за ОРВИ на карантин ушли группы в садиках и школьные классы

С 15 по 21 сентября в Прикамье зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае из-за всплеска заболеваемости ОРВИ приостановлены занятия в 105 школьных классах, расположенных в 32 учебных заведениях региона. Кроме того, на карантин отправлены 35 групп в 32 детских садах. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

«В организованных детских коллективах в крае временно приостановлен образовательный процесс в очном формате 105 классов в 32 школах, 35 групп в 32 дошкольных организациях», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее «КП-Пермь» писала, что с 15 по 21 сентября в Прикамье зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ. В основном заболевание вызывают негриппозные вирусы — это парагрипп, риновирусы и аденовирусы.