Пытали задержанных: омских полицейских приговорили к колонии

Сотрудники районного отдела получили до 5 лет строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

Тарский городской суд вынес обвинительный приговор сотрудникам УМВД России по одноименному району. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением пыток. Об этом сообщила 23 сентября прокуратура Омской области.

В помещении отдела полиции 23 марта 2023 года обвиняемые, действуя группой лиц, применили спецсредства против троих граждан. Среди пострадавших оказались двое задержанных по подозрению в краже. Целью пыток было получение признательных показаний. С учетом позиции гособвинителя подсудимым назначили наказание от 4 до 5 лет исправительной колонии строгого режима.

После оглашения приговора фигурантов взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что мэрия выплатит омичке сумму ущерба после повреждения автомобиля бродячими псами.