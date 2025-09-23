Пытали задержанных: омских полицейских приговорили к колонии

В помещении отдела полиции 23 марта 2023 года обвиняемые, действуя группой лиц, применили спецсредства против троих граждан. Среди пострадавших оказались двое задержанных по подозрению в краже. Целью пыток было получение признательных показаний. С учетом позиции гособвинителя подсудимым назначили наказание от 4 до 5 лет исправительной колонии строгого режима.