В Шолоховском районе Ростовской области открыли краеведческий музей

Учреждение расположено в здании, где раньше был кинотеатр «Колос», а затем — центр социального обслуживания. В музее обустроили семь залов. В четырех из них разместили постоянные экспозиции. Посетители музея смогут узнать о природе Шолоховского района, его истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны, а также о казачестве. Кроме того, в учреждении обустроили два выставочных и один кинолекционный зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием.