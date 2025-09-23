В Шолоховском районе Ростовской области открыли краеведческий музей

Краеведческий музей Шолоховского района открыли в станице Вёшенской в Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Учреждение расположено в здании, где раньше был кинотеатр «Колос», а затем — центр социального обслуживания. В музее обустроили семь залов. В четырех из них разместили постоянные экспозиции. Посетители музея смогут узнать о природе Шолоховского района, его истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны, а также о казачестве. Кроме того, в учреждении обустроили два выставочных и один кинолекционный зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.