Новые камеры фиксации нарушения ПДД появятся в Воронеже на Московском проспекте

В настоящее время специалисты проводят окончательное обследование участка, чтобы убедиться в готовности дорожной инфраструктуры к монтажу камер. Проверяется наличие и соответствие всем стандартам необходимых дорожных знаков и разметки, обозначающих выделенные полосы для общественного транспорта. Данное решение является частью более масштабной концепции развития системы видеонаблюдения в городе, рассчитанной до 2027 года. Планы включают не только увеличение количества камер для контроля за дорожным движением, но и интеграцию в общую сеть камер из торговых центров, гостиниц и даже видеодомофонов в подъездах.