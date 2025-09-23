Ричмонд
Новые камеры фиксации нарушения ПДД появятся в Воронеже на Московском проспекте

Дополнительные комплексы фотовидеофиксации, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах появятся на Московском проспекте. Новое оборудование планируется установить в районе домов № 10 и № 11у. Об этом сообщили во вторник, 23 сентября, в региональном министерстве дорожной деятельности.

В настоящее время специалисты проводят окончательное обследование участка, чтобы убедиться в готовности дорожной инфраструктуры к монтажу камер. Проверяется наличие и соответствие всем стандартам необходимых дорожных знаков и разметки, обозначающих выделенные полосы для общественного транспорта. Данное решение является частью более масштабной концепции развития системы видеонаблюдения в городе, рассчитанной до 2027 года. Планы включают не только увеличение количества камер для контроля за дорожным движением, но и интеграцию в общую сеть камер из торговых центров, гостиниц и даже видеодомофонов в подъездах.